Врач назвал главные риски беременности от мужчины в возрасте

Уролог-андролог Охоботов: беременность от мужчины в возрасте сопряжена с рисками

Беременность от мужчины в возрасте сопряжена с рядом трудностей из-за низкого качества его биоматериала. Об этом изданию «Москва 24» рассказал уролог-андролог, доктор медицинских наук Дмитрий Охоботов.

В больницы стали чаще обращаться пары с большой разницей в возрасте: мужчины от 65 до 80 лет и женщины от 35 до 40 лет. Пенсионеры хотят стать отцами, но без помощи врачей забеременеть сложно, а вся медицинская нагрузка при этом ложится на женщину.

Эксперт отметил, что качество мужского биоматериала ухудшается с возрастом. Консервативная терапия помогает только в 16–20% случаев.

По словам врача, в 80% всех случаев прерывания беременности на сроке до шести недель происходит из-за качества биоматериала мужчины. Кроме того, мужчин старше 42 лет иногда не берут на вспомогательные репродуктивные технологии из-за риска «генетических поломок».

«Эффективность одной попытки ЭКО не превышает 25–30%», — объяснил уролог-андролог.

Он добавил, что в парах с большой разницей в возрасте риск преждевременных родов и невынашивания возрастает в четыре раза.

Ранее акушер-гинеколог и кандидат медицинских наук Мария Милютина рассказала, что одной из основных причин сложностей с зачатием ребенка в России стало планирование беременности в более позднем возрасте.