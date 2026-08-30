«Мне 43, и что?» Седокова призналась в желании иметь восемь детей

Седокова в 43 года заявила о желании родить еще двоих детей и усыновить троих

Телеведущая и певица Анна Седокова призналась, что не планирует останавливаться на троих детях. В программе «Ой, мамочки» она заявила, что хотела бы родить еще двоих и усыновить троих детей.

По словам артистки, ее старшие дочери уже выросли и живут самостоятельно, а младший сын Гектор пока растет один. Седокова подчеркнула, что у нее достаточно любви и ресурсов, чтобы подарить тепло большему количеству детей.

«Я привыкла, что у меня их много», — добавила она.

Также певица прокомментировала шестую беременность Натальи Водяновой в 44 года, отметив, что не видит препятствий для материнства в зрелом возрасте.

Ранее репродуктолог Мария Милютина пояснила, что супермодель вполне могла зачать ребенка естественным путем, несмотря на возраст, так как это не первые ее роды. Однако врач назвала ряд определенных рисков поздней беременности.