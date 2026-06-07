07 июня 2026 21:43 Ровесники нянчат внуков, а они готовятся к родам. Почему позднее родительство стало новым трендом Репродуктолог Мелкомян: с возрастом риск зачатия больного ребенка растет 0 0 0 Фото: Alexander Legky / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Возраст, в котором многие уже ждут появления внуков, все чаще становится временем для рождения детей. Россияне все охотнее решаются на позднее родительство, которое обеспечивает современная медицина. Речь идет о парах, где мужчине уже за 50–60 лет, а женщине 40 и больше. Но вместе с возрастом повышаются и риски родить здорового ребенка.

Риски позднего родительства

Возраст для рождения детей действительно сильно сместился в сторону увеличения. Появляется все больше рожениц из старшей возрастной группы. Об этом в комментарии 360.ru заявила акушер-гинеколог, репродуктолог и эндокринолог, доктор медицинских наук Софья Мелкомян. Она подчеркнула, что мужчин, решивших в почтенном возрасте стать отцами, всегда предупреждают, что количество поломок в хромосомном аппарате у них выше, а значит риск зачатия больных детей увеличивается. «Если это высокопродуктивные технологии, или как его называют в народе ЭКО, то есть возможность сделать предимплантационное генетическое тестирование, чтобы исключить возможность беременности аномальными эмбрионами», — заявила Мелкомян.

Врач пояснила, что при естественном зачатии такой возможности нет и вырастает риск, что ребенок родится с аутизмом или другим генетическим заболеванием.

Фото: Jens Kalaene/dpa / www.globallookpress.com

«Если брать условно 10 возрастных и 10 молодых пар, то процент больных детей в анамнезе взрослых всегда больше», — подчеркнула Мелкомян. Врач добавила, что также врачи проверяют качество семенной жидкости мужчин. Ее оценивают по количеству спермотазоидов, их подвижности и жизнеспоосбности. «Бывает так, что и в 28 и 29 лет все близко к нулю, а есть случаи, что и в 50 лет все хорошо. Это все очень индивидуально», — отметила она. Сейчас очень вырос спрос на технологию ИКСИ (ICSI–Intracytoplasmic Sperm Injection), когда специалист отбирает один самый качественный сперматозоид и вводит его микроиглой напрямую в цитоплазму яйцеклетки. Это решает вопрос зачатия, если качество спермы будущего отца не очень хорошее. Мелконян добавила, что также в ее практике есть обеспеченные, но одинокие женщины в возрасте, которые могут выбрать отца для своего будущего ребенка. Донорская база данных позволяет получить материал мужчины с несколькими высшими образованиями и знанием большого количества языков.

Конфликт из-за новых детей

По словам Мелконян, из ее практики ей известны случаи, когда мужчины в возрасте и состоящие во втором или третьем браке хотят новых детей. Их старшие сыновья и дочери, рожденные в молодости, уже выросли. «Начиналось обсуждение суррогатных программ, еще чего-то. Но мужчины прямо заинтересованы в рождении детей, но исключительно те, кто могут себе это позволить», — отметила собеседница 360.ru. При этом ситуация для таких пар с декабря 2022 года значительно усложнилась, потому что вступил в силу закон о запрете донорских яйцеклеток.

«То есть, условно говоря: сперма папы, яйцеклетка донорская и родила суррогатная мама. Сейчас такой вариант невозможен и клетки должны быть только от пары», — пояснила Мелконян.

Она подчеркнула, что для таких пар остается еще несколько возможностей стать родителями. Если взрослая супруга не может самостоятельно выносить ребенка, то она становится донором клетки, которую после оплодотворения подсадят суррогатной матери. Также если у пары есть замороженные клетки или эмбрионы, то это тоже может стать выходом из ситуации. «Когда нет ни того, ни другого, ни третьего, а муж говорит: „Хочу еще детей, могу себе позволить“, то возникает конфликт», — предупредила врач. Она призналась, что в таких случаях мужчины могут завести ребенка на стороне и жить на две семьи. Жена либо принимает решение мужа, либо остается одна. «Мужчина может сойтись с молодой, зачать и родить. Но эта молодая девочка ребенка не отдаст, поэтому возникает вторая семья и есть риск, что он или будет ее содержать, или уйдет окончательно», — заключила собеседница 360.ru.