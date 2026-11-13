В Госдуме объяснили, как добиться перерасчета за горячую воду

Если температура горячей воды из крана днем опускается ниже 57 градусов, собственники квартир могут требовать перерасчет. Об этом РИА «Новости» рассказал зампред комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский.

Депутат объяснил, по нормативам горячая вода в кране должна быть температурой от 60 до 75 градусов. Допускаются отклонения днем не больше трех градусов, ночью с полуночи до пяти утра — до пяти градусов.

«Если температура выходит за установленные пределы, жильцы вправе потребовать перерасчет платы за коммунальную услугу. За каждые три градуса отклонения сверх допустимого предела плата снижается на 0,1% за каждый час нарушения», — пояснил депутат.

При этом, по словам Якубовского, если температура горячей воды опустится ниже 40 градусов, то за период потребления такой воды применяется тариф на холодную воду.

Чтобы добиться перерасчета, нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, зафиксировать нарушение и потребовать замеров с составлением акта. Проверку обычно назначают не позднее чем через два часа после обращения.

Если в перерасчете отказывают или проблему не решают, можно пожаловаться в жилищную инспекцию или надзорные органы.

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