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    Россияне рассказали, какие задачи можно доверить ИИ в соцсетях

    OK.RU и Наука Mail: больше трети россиян допустили использование ИИ в переписке

    Фото: РИА «Новости»

    Треть опрошенных россиян (34%) считают допустимым использовать нейросети в переписке для исправления ошибок или улучшения текста. Об этом говорят результаты исследования Одноклассников и Науки Mail.

    Еще 10% допускают отправку сгенерированного ИИ сообщения, если собеседник заранее проверил его содержание.

    Полностью автоматические ответы от имени человека без его участия считают приемлемыми менее 1% респондентов. При этом 47% предпочитают, чтобы в личной переписке сообщения писал человек без участия ИИ.

    Около 20% опрошенных готовы рассмотреть разные варианты ИИ-аватаров для профиля. В цифровых поздравлениях для 36% главное — проявленное внимание, а не способ создания.

    «В целом результаты исследования показывают, что россияне заинтересованы в ИИ‑инструментах в соцсетях и готовы использовать их в повседневных сценариях, если технологии остаются прозрачными и безопасными», — пояснили организаторы.

    Опрос провели в октябре 2026 года среди более 2,7 тысячи человек.

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