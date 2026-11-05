Россияне рассказали, какие задачи можно доверить ИИ в соцсетях

OK.RU и Наука Mail: больше трети россиян допустили использование ИИ в переписке

Треть опрошенных россиян (34%) считают допустимым использовать нейросети в переписке для исправления ошибок или улучшения текста. Об этом говорят результаты исследования Одноклассников и Науки Mail.

Еще 10% допускают отправку сгенерированного ИИ сообщения, если собеседник заранее проверил его содержание.

Полностью автоматические ответы от имени человека без его участия считают приемлемыми менее 1% респондентов. При этом 47% предпочитают, чтобы в личной переписке сообщения писал человек без участия ИИ.

Около 20% опрошенных готовы рассмотреть разные варианты ИИ-аватаров для профиля. В цифровых поздравлениях для 36% главное — проявленное внимание, а не способ создания.

«В целом результаты исследования показывают, что россияне заинтересованы в ИИ‑инструментах в соцсетях и готовы использовать их в повседневных сценариях, если технологии остаются прозрачными и безопасными», — пояснили организаторы.

Опрос провели в октябре 2026 года среди более 2,7 тысячи человек.