Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Участники миссии МКС-76 космонавты Анна Кикина, Петр Дубров и Сергей Тетерятников записали обращение с орбиты. Они поздравили россиян с Днем народного единства. Об этом сообщил RT .

«Отсюда с орбиты отчетливо видно, как прекрасна наша страна. Это наш общий дом, который каждый из нас должен любить и беречь. И в этом — глубокий смысл праздника, который мы отмечаем 4 ноября», — сказал Дубров.

Кикина сообщила, что единство помогает космонавтам решать сложные задачи во благо человечества. Тетерятников пожелал соотечественникам тепла и поддержки от близких.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил членов Совета по межнациональным отношениям с Днем народного единства. Встреча прошла накануне праздника.