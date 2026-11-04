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    Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

    Фото: РИА «Новости»

    Участники миссии МКС-76 космонавты Анна Кикина, Петр Дубров и Сергей Тетерятников записали обращение с орбиты. Они поздравили россиян с Днем народного единства. Об этом сообщил RT.

    «Отсюда с орбиты отчетливо видно, как прекрасна наша страна. Это наш общий дом, который каждый из нас должен любить и беречь. И в этом — глубокий смысл праздника, который мы отмечаем 4 ноября», — сказал Дубров.

    Кикина сообщила, что единство помогает космонавтам решать сложные задачи во благо человечества. Тетерятников пожелал соотечественникам тепла и поддержки от близких.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил членов Совета по межнациональным отношениям с Днем народного единства. Встреча прошла накануне праздника.

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