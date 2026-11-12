Диетолог назвала возможную причину нелюбви американцев к молоку из России

В Сети популярны ролики, где иностранцы пробуют российские блюда и комментируют их вкус. Молоко вызывает у жителей США больше всего недоумения. На вкус молока влияет множество факторов, но немаловажно и то, где живет и к чему привык каждый конкретный американец, отметила в беседе с 360.ru диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

«Если американец вырос на ферме или рядом, привык к вкусу фермерского молока, это одна история. Если вырос в городе и покупает молоко в тетрапаках, у него другой вкус. Кроме того, в Америке много национальностей. У индусов молоко потрясающее, в основном натуральное, а американцы из Азии практически не пьют молоко, и там оно чаще порошковое», — пояснила она.

Что еще влияет на вкус молока и потребляющих его людей — в материале 360.ru.