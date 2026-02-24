Экстрасенс Миронова предупредила, что кактусы и бамбук негативно влияют на личную жизнь человека

Многие украшают свой дом комнатными растениями для создания уютной атмосферы. Экстрасенс Дарья Миронова перечислила цветы, которые могут негативно влиять на личную жизнь, передала «Вечерняя Москва» .

Бамбук, например, часто выращивают для привлечения денег, но он может усилить одиночество, если мужчина еще не нашел свою пару. Кактусы, хоть и неприхотливы в уходе, также могут оказать негативное влияние на личную жизнь мужчины, сексуальную активность и отношения с противоположным полом.

Экстрасенс предупредила, что вьющиеся растения также могут способствовать ссорам и отталкивать мужскую энергию, но их можно держать дома парами, переплести друг с другом, чтобы нейтрализовать этот эффект.