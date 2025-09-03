Эколог Рыбальченко назвал алоэ, эвкалипт и хлорофитум природными очистителями воздуха

Эколог Илья Рыбальченко в беседе с сайтом Life рассказал, что комнатные растения могут стать природными фильтрами воздуха, которые очищают помещение от вредных веществ, включая формальдегиды, бактерии и вирусы.

Среди лучших природных санитаров эксперт назвал алоэ, хлорофитум, герань, фикус Бенджамина, лавр и эвкалипт. По словам специалиста, они способны значительно улучшать качество воздуха в доме, снижая концентрацию опасных загрязнителей и создавая дополнительную защиту от инфекций и аллергии.

Однако Рыбальченко подчеркнул, что никакие растения не смогут заменить регулярное проветривание помещений и влажную уборку.