Антуриум назвали самым модным комнатным растением для украшения интерьера

Эксперты определили самые модные комнатные растения для украшения интерьера. В топе оказались виды, которые одновременно эффектны, оригинальны и неприхотливы в уходе. Автор канала «РАСТИ БОЛЬШОЙ plants» отмечает, что одним из фаворитов является антуриум. Это яркое растение с насыщенной окраской и необычной формой цветков. Об этом сообщил сайт «7Дней» .

Однако для антуриума нужна высокая влажность воздуха, поэтому для него создают специальные витрины с нужной атмосферой.

Алоказии также в моде. Они привлекают внимание своими крупными текстурными листьями белого, кремового и зеленого цветов. Эти растения требуют определенных условий освещения, влажности и температуры, но все больше садоводов выбирают их.

Папоротники семейства платицериумов сохраняют популярность благодаря своим экзотичным формам, напоминающим оленьи рога. Они легко выращиваются при умеренной влажности, что подходит для обычной квартиры.

Не менее привлекательны дисхидии — тропические лианы с характерными пузырьковыми домиками для хранения воды. Они идеально вписываются в концепцию флорариумов и витрин с контролируемой влажностью.

Хойи также заслуживают внимания. Эти растения предлагают разнообразие листьев и цветов, неприхотливы и хорошо смотрятся в любом интерьере.