«Лемана ПРО»: спрос на декоративно-лиственные растения вырос на 18%

Аналитики компании «Лемана ПРО» сообщили сайту «Известия» , что в 2025 году покупатели сети приобрели более четырех миллионов комнатных растений. Из них 58% составляют декоративно-цветущие растения, 30% — декоративно-лиственные, 12% — суккуленты.

По сравнению с 2024 годом спрос на декоративно-лиственные растения увеличился на 18%. Среди лидеров по росту интереса — аглаонемы (+513%), араукарии (+560%) и алоказии (+89%). Также возрос спрос на пальмовые растения (+34%) и крупномерные комнатные растения (+48%).

По мнению экспертов, рост интереса к декоративно-лиственным растениям связан с простотой ухода за ними, что важно в современном ритме жизни. Самые популярные декоративно-цветущие растения — орхидеи фаленопсис (34% продаж), комнатные розы (17%), спатифиллум (10%) и антуриумы (7%). Среди суккулентов наиболее востребованы замиокулькас (+23%), шлюмбергера (+17%) и сансевиерия (+12%).

При покупке растений клиенты часто приобретают товары для пересадки и ухода, такие как горшки, грунт, удобрения и инструменты. Растет интерес к горшкам с системой автополива. Продажи комнатных растений имеют сезонный характер: пик активности приходится на конец лета и начало осени, а также на февраль и март.