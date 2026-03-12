Биолог Храброва отметила, что превышение рекомендуемых дозировок удобрения может привести к гибели комнатных растений

Удобрения играют ключевую роль в уходе за комнатными растениями в Хабаровске, обеспечивая их быстрое и здоровое развитие. Правильно подобранные подкормки улучшают рост зелени, усиливают яркость окраски листьев и повышают иммунитет к болезням и вредителям. Об этом рассказала биолог Галина Храброва сайту Transsibinfo.com .

Как отметила эксперт, к органическим удобрениям относится биогумус — продукт жизнедеятельности дождевых червей, богатый микроэлементами и гуминовыми кислотами. Он способствует росту корневой системы и укреплению общего состояния растений. Компост — перегнившие растительные остатки, богатые азотом, фосфором и калием, используются для обогащения почвы полезными веществами. Настои трав (крапива, одуванчик, хвощ) обогащают землю минералами и витаминами.

Комплексные минеральные смеси (Агрикола, Флорист) содержат азот, калий, фосфор и микроэлементы, необходимые для интенсивного роста. Аммиачная селитра стимулирует активный вегетативный рост и увеличивает размеры листьев. Калиевая соль улучшает устойчивость к неблагоприятным условиям среды и ускоряет созревание плодов.

Специализированные добавки, такие как Фертика Люкс стимулирует пышное цветение благодаря высокому содержанию кальция и магния. SadPalm и Citrus Master поддерживают здоровье вечнозеленых культур, таких как пальмы и цитрусы. Пепельный раствор укрепляет структуру стеблей и листьев благодаря содержанию калия и кальция.

Важно использовать удобрения согласно рекомендациям производителей и индивидуальным нуждам растения. Превышение рекомендуемых дозировок опасно ожогом корней и гибелью растения, предупредила Храброва.