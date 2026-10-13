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    Тренер Перев назвал резкие ограничения в питании причиной срыва диеты

    Резкий отказ от сладкого и мучного вместе с пропуском приемов пищи может привести к перееданию. Фитнес-инструктор Сергей Перев предупредил о рисках такого подхода к похудению, сообщает NEWS.ru.

    Перев объяснил, что попытки одновременно изменить рацион, уменьшить порции и увеличить физическую нагрузку нередко оказываются слишком жесткими. Такой подход временно подавляет старые привычки, но не помогает сформировать новые.

    Если человек почти ничего не ест днем, вечером организм начинает компенсировать дефицит энергии. После возвращения с работы тревога снижается, и это может закончиться плотным поздним ужином, сладким и постоянными перекусами перед сном.

    Тренер посоветовал выстраивать питание с учетом реального распорядка дня. Важно регулярно есть, заранее планировать основные приемы пищи и не доводить себя до сильного голода. Также стоит разобраться, какие эмоции человек привык компенсировать едой.

    Перев подчеркнул, что тренировки и питание должны дополнять друг друга. Даже при активных занятиях результат будет нестабильным, если пропускать еду днем и переедать вечером. Менять привычки следует постепенно, без постоянных запретов и борьбы с собой.

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