В Магадане задумались о закрытии кладбища из-за медведя

Прокуратура организовала проверку после появления медведя на кладбище в Магадане

Природоохранная прокуратура начала надзорные действия касательно регулирования численности медведей в Магадане после публикации в Сети о вероятном выходе хищника к местному кладбищу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По вопросу регулирования численности медведей жители областного центра обратились в Магаданскую межрайонную природоохранную прокуратуру, в связи с чем организованы и проводятся надзорные мероприятия», — заявили в прокуратуре.

По данным мэрии Магадана, в случае возникновения угрозы появления бурого медведя на территории кладбища путь туда для людей могут перекрыть.

В конце сентября в Чугуевском округе Приморья медведица набросилась на 65-летнего мужчину, который рыбачил на природе. Хищница отступила, когда пострадавший потерял сознание. Сейчас специалисты продолжают искать ее.