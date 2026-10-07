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    В Магадане задумались о закрытии кладбища из-за медведя

    Прокуратура организовала проверку после появления медведя на кладбище в Магадане

    Фото: РИА «Новости»

    Природоохранная прокуратура начала надзорные действия касательно регулирования численности медведей в Магадане после публикации в Сети о вероятном выходе хищника к местному кладбищу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    «По вопросу регулирования численности медведей жители областного центра обратились в Магаданскую межрайонную природоохранную прокуратуру, в связи с чем организованы и проводятся надзорные мероприятия», — заявили в прокуратуре.

    По данным мэрии Магадана, в случае возникновения угрозы появления бурого медведя на территории кладбища путь туда для людей могут перекрыть.

    В конце сентября в Чугуевском округе Приморья медведица набросилась на 65-летнего мужчину, который рыбачил на природе. Хищница отступила, когда пострадавший потерял сознание. Сейчас специалисты продолжают искать ее.

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