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    Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Стройком НН» в реестр недобросовестных поставщиков

    Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика капитального строительства» о внесении сведений в отношении ООО «Стройком НН» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на завершение работ по капитальному ремонту.

    Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

    Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Стройком НН» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-185720/26).

    Интересно

    Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системев сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственныхи муниципальных нужд».

    *РНП – реестр недобросовестных поставщиков

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