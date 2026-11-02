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    Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Сервисгрупп» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

    Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МБУ «Дирекция парков Одинцовского городского округа» о внесении сведений в отношении ООО «Сервисгрупп» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на оказание услуг по санитарно-оздоровительным мероприятиям на парковых территориях для нужд МБУ «ДПОГО».

    По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

    Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

    Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Сервисгрупп» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-174346/2026).

    Интересно

    Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

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