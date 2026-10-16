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    Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Компания Комплекс» в реестр недобросовестных поставщиков

    Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации городского округа Дубна Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Компания Комплекс» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на оказание услуг по откачке, транспортировке и утилизации фильтрата с полигона ТКО «Дубна Правобережная».

    Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

    Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Компания Комплекс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-115680/26).

    Интересно

    Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

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