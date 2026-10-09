Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с привлечением в криптовалюту
МВД предупредило о мошенничестве под видом инвестиций в криптовалюту
Мошенники заманивают россиян обещаниями дохода от вложений в криптовалюту, акции крупных компаний и другие активы. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
В ведомстве отметили, что аферисты публикуют в интернете объявления о якобы выгодных способах заработка и убеждают пользователей переводить им деньги.
«Злоумышленники размещают рекламу об „альтернативном“ источнике дохода и предлагают внести денежные средства в „акции“ крупных предприятий, „криптовалюту“ или приобрести на бирже „ценные ресурсы“ страны», — заявили в пресс-службе.
В МВД подчеркнули, что после перевода деньги поступают на счета преступников, а обещанные инвестиционные операции служат прикрытием для обмана.
Ранее в России разработали памятку для защиты детей от мошенников.