Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с привлечением в криптовалюту

МВД предупредило о мошенничестве под видом инвестиций в криптовалюту

Мошенники заманивают россиян обещаниями дохода от вложений в криптовалюту, акции крупных компаний и другие активы. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В ведомстве отметили, что аферисты публикуют в интернете объявления о якобы выгодных способах заработка и убеждают пользователей переводить им деньги.

«Злоумышленники размещают рекламу об „альтернативном“ источнике дохода и предлагают внести денежные средства в „акции“ крупных предприятий, „криптовалюту“ или приобрести на бирже „ценные ресурсы“ страны», — заявили в пресс-службе.

В МВД подчеркнули, что после перевода деньги поступают на счета преступников, а обещанные инвестиционные операции служат прикрытием для обмана.

Ранее в России разработали памятку для защиты детей от мошенников.