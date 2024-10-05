Стало известно, почему Поперечного объявили иноагентом

Одной из причин внесения комика и видеоблогера Данилы Поперечного* в реестр иноагентов стало получение им более 60 тысяч долларов из-за рубежа. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала Замоскворецкого суда Москвы.

Согласно данным из Росфинмониторинга, комик получил 6,4 тысячи долларов от американской организации Fullscreen и 55,8 тысячи долларов от ирландской Google Ireland Limited.

В суде рассмотрели иск Поперечного об исключении из списка иноагентов. Комику отказали в иске. Его представитель сообщил, что блогер не осуществляет политическую деятельность и не согласен с внесением в реестр иноагентов.

Поперечного* внесли в список иностранных агентов в июне. По данным Минюста, блогер был респондентом на информационной площадке, предоставленной иноагентом. Он также распространял фейки об армии.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.