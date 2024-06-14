Данилу Поперечного внесли в список иноагенатов

Минюст России внес в список иноагентов юмориста и блогера Данилу Поперечного. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте ведомства.

По данным министерства, Поперечный был респондентом на информационной площадке, которую предоставил иностранный агент. Он также выступал против спецоперации и распространял ложную информацию, направленную на негативный образ России и ВС РФ.

Сейчас 30-летний блогер живет в США вместе с женой Полиной Чистяковой. Он зарабатывает тем, что публикует провокационные видео на YouTube. В большинстве случаях, на роликах юморист говорит на политические темы.

Ранее стало известно, что Минюст внес в реестр иноагентов журналистку Екатерину Дунцову*. Она распространяла фейки о российских военных и выступала против СВО.

* Екатерина Дунцова — физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.