Данилу Поперечного внесли в список иноагенатов

Минюст РФ: юморист Данила Поперечный внесен в реестр иноагентов

Фото: РИА «Новости»

Минюст России внес в список иноагентов юмориста и блогера Данилу Поперечного. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте ведомства.

По данным министерства, Поперечный был респондентом на информационной площадке, которую предоставил иностранный агент. Он также выступал против спецоперации и распространял ложную информацию, направленную на негативный образ России и ВС РФ.

Сейчас 30-летний блогер живет в США вместе с женой Полиной Чистяковой. Он зарабатывает тем, что публикует провокационные видео на YouTube. В большинстве случаях, на роликах юморист говорит на политические темы.

Ранее стало известно, что Минюст внес в реестр иноагентов журналистку Екатерину Дунцову*. Она распространяла фейки о российских военных и выступала против СВО.

* Екатерина Дунцова — физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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