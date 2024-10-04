Комика Поперечного отказались убрать из реестра иноагентов

Суд отклонил иск комика Поперечного к Минюсту об исключении из иноагентов

Суд отклонил иск комика и блогера Данилы Поперечного* к Минюсту об исключении его из реестра иноагентов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Поперечный* попал в реестр в июне. По данным Минюста, комик был респондентом на информационной площадке, предоставленной иноагентом, выступал против спецоперации на Украине и распространял фейки о российской армии. Сейчас он проживает за границей.

Ранее стало известно, что уехавшие из России блогеры, включая Поперечного*, вынуждены зарабатывать на рекламных интеграциях и частных мероприятиях, при этом берут за подобное по нескольку тысяч долларов.

В сентябре певица Земфира* в попытке обжаловать попадание в реестр иноагентов дошла до Верховного суда.

* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.