Комика Поперечного отказались убрать из реестра иноагентов
Суд отклонил иск комика Поперечного к Минюсту об исключении из иноагентов
Суд отклонил иск комика и блогера Данилы Поперечного* к Минюсту об исключении его из реестра иноагентов. Об этом сообщило РИА «Новости».
Поперечный* попал в реестр в июне. По данным Минюста, комик был респондентом на информационной площадке, предоставленной иноагентом, выступал против спецоперации на Украине и распространял фейки о российской армии. Сейчас он проживает за границей.
Ранее стало известно, что уехавшие из России блогеры, включая Поперечного*, вынуждены зарабатывать на рекламных интеграциях и частных мероприятиях, при этом берут за подобное по нескольку тысяч долларов.
В сентябре певица Земфира* в попытке обжаловать попадание в реестр иноагентов дошла до Верховного суда.
* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.