Россиянам назвали оптимальный возраст для вождения

Человек способен сесть за руль даже в очень преклонном возрасте, но оптимальный возрастной период тоже существует. На это в беседе с 360.ru указал кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

«Оптимальный возраст для управления транспортным средством — это 25 лет, если взять интервал от 25 до 50 лет», — сказал он.

Прокофьев добавил, что у людей старшей возрастной группы — от 70 лет — действительно есть ряд проблем, которые могут так или иначе сказаться на вождении. К ним он отнес заболевания, негативно влияющие на скорость реакции, принятие быстрого решения и зрение.

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