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    Сексолог Варра объяснила страх партнеров перед разговорами о сексе

    Сексолог Юлия Варра рассказала, что обсуждать интимные желания партнерам мешает не столько страх отказа, сколько боязнь насмешек или жесткой реакции, сообщает ИА НСН.

    Варра пояснила, что за отказом от откровенного разговора часто стоит опасение, что партнер не поймет и не примет желания другого. Помощь специалистов позволяет преодолеть эти барьеры и выстроить более доверительные отношения.

    Сексолог призвала не бояться семейной терапии. По ее словам, специалист не станет заставлять партнеров раскрываться в тайных интимных желаниях. Его задача — научить пару создавать безопасную атмосферу, в которой такие темы можно будет обсуждать без страха.

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