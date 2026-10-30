Сексолог Варра объяснила страх партнеров перед разговорами о сексе

Сексолог Юлия Варра рассказала, что обсуждать интимные желания партнерам мешает не столько страх отказа, сколько боязнь насмешек или жесткой реакции, сообщает ИА НСН .

Варра пояснила, что за отказом от откровенного разговора часто стоит опасение, что партнер не поймет и не примет желания другого. Помощь специалистов позволяет преодолеть эти барьеры и выстроить более доверительные отношения.

Сексолог призвала не бояться семейной терапии. По ее словам, специалист не станет заставлять партнеров раскрываться в тайных интимных желаниях. Его задача — научить пару создавать безопасную атмосферу, в которой такие темы можно будет обсуждать без страха.