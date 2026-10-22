ФНС анонсировала единый переходный налоговый режим для микробизнеса

ФНС готовит новый налоговый режим для малого бизнеса и самозанятых

В России планируют разработать единый переходный налоговый режим для малого бизнеса и самозанятых. Концепцию представят до конца 2026 года или в начале 2027 года, сообщил заместитель главы ФНС Дмитрий Сатин, его слова привел РБК .

По словам Сатина, резкий рост налоговой нагрузки мешает развитию предпринимательства и подталкивает компании к дроблению.

Новый режим должен учитывать опыт действующих экспериментов с налогом на профессиональный доход и автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АвтоУСН).

В ФНС считают, что прорабатывать дальнейшие условия налогообложения необходимо заранее. Это позволит снизить риск ухода предпринимателей в теневой сектор после завершения экспериментов.

Ранее стало известно, что число самозанятых в России превысило 15 миллионов человек. В 2024 году их насчитывалось более 12 миллионов, а за год показатель вырос на 26,8% — до 15,427 миллиона.