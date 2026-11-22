Ветеринар Руденко: если кошка подавилась, не пытайтесь сами достать предмет

Если кошка перестала дышать из-за удушья, то срочно везите ее в ветклинику, так как при полном перекрытии дыхательных путей животное может погибнуть за считанные минуты. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры прикладной и фундаментальной ветеринарной медицины Российского биотехнологического университета Андрей Руденко.

«Опасная ошибка — пытаться вслепую достать предмет пальцами или пинцетом из глубины глотки. Так можно протолкнуть его дальше, травмировать ткани и получить серьезный укус», — предупредил он.

Возможно, придется сделать сердечно-легочную реанимацию по пути в ветклинику, если кошка не сможет нормально вздохнуть. Для этого надо пять раз коротко ударить основанием ладони по задней верхней части грудной клетки. Ни в коем случае не бить по позвоночнику.

Ранее хирург, кандидат ветеринарных наук Мария Шелехова предупредила, что сиамские кошки, ориенталы и мейн-куны чаще других пород могут глотать несъедобные предметы.