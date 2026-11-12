Ветеринар Тихоненков предупредил о риске инфекций при поцелуях с питомцами

Ветеринарный врач, эксперт «Валта Пет Продактс» Антон Тихоненков посоветовал не целовать домашних животных, особенно в нос и пасть. Такие ласки могут привести к передаче инфекций, сообщает «Лента.ру» .

В слюне даже здоровых кошек и собак могут присутствовать бактерии Pasteurella и Capnocytophaga. При попадании на поврежденную кожу или слизистые человека они способны вызвать воспаление, а в редких случаях — серьезные осложнения, объяснил Тихоненков.

Прививки, обработка от паразитов и осмотры не исключают всех рисков. Собаки на прогулках контактируют с загрязнениями, кошки вылизывают шерсть и лапы. Болезнетворные микроорганизмы могут оставаться на морде даже внешне чистого питомца.

Врач также рекомендовал не позволять животным облизывать столовые приборы и пробовать еду из посуды владельца: со слюной на нее попадают бактерии. Собственные миски питомцев необходимо регулярно мыть.

Поцелуи и крепкие объятия могут вызывать у животных дискомфорт. Пытаясь освободиться, даже спокойный питомец способен укусить или поцарапать хозяина. Специалист посоветовал выражать нежность поглаживаниями и совместными играми, учитывая реакцию кошки или собаки, пишет kp.ru.