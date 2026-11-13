Кинолог Голубев назвал перекармливание главной ошибкой владельцев собак

Главной ошибкой владельцев собак остается перекармливание, которое ведет к ожирению и сокращает жизнь питомца. Об этом президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщил сайту «Крымская газета» .

По словам эксперта, рацион животного нужно рассчитывать по калориям с учетом возраста, породы, активности и факта стерилизации. Кормить собаку следует строго по часам, соблюдая интервал между последним вечерним приемом пищи и завтраком не менее 10–12 часов. Давать еду запрещено за час до физических нагрузок и два часа после них, а пища со стола человека опасна для животных.

Кинолог рекомендовал ежедневно осматривать лапы, уши и зубы собаки, раз в полгода посещать ветеринара и ежегодно делать прививки. При травмах, судорогах, обмороках или синюшном цвете языка обращаться к специалистам необходимо экстренно.