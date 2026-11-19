Кошки часто уносят еду из миски на ковер, потому что миска стоит в углу или вплотную к стене. Об этом сообщили авторы материала, опубликованного на сайте Ura.ru .

Размещение миски у стены или в углу вызывает у кошек тревожность, так как лишает их контроля над пространством. В природе момент еды — один из самых уязвимых: голова опущена, обоняние занято кормом, а зрение сосредоточено на миске. Если миска придвинута к стене, за спиной животного остается «слепая зона», откуда могут появиться другие питомцы или люди.

Вместо наказания авторы советуют выдвинуть миску из угла на 40–50 сантиметров или развернуть ее так, чтобы кошка сидела спиной к стене и видела вход. Когда у животного появляется надежный тыл и обзор территории, нервозность снижается, а пищеварение приходит в норму.