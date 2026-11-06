Ветеринар Сиротина заявила, что страх перед пылесосом может привести к болезням у кошек

Страх перед бытовой техникой, например пылесосом, может спровоцировать у кошек серьезные заболевания. Об этом в разговоре с «Москвой 24» предупредила ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина.

По ее словам, кошки консервативны и с настороженностью воспринимают новые предметы. В отличие от любопытных собак, кошки долго изучают технику с опаской. Кроме того, у них очень чувствительный слух, поэтому резкие звуки могут сильно пугать питомцев.

Сиротина подчеркнула, что пугать кошку нельзя: это закрепляет страх и подрывает доверие к хозяину. Стресс запускает негативные механизмы в организме, провоцируя обострение хронических болезней и развитие мочекаменной болезни. При испуге кошка может повести себя неадекватно и вцепиться хозяину в ногу или лицо.

Чтобы избежать этого, новый прибор нужно поставить на пол и дать питомцу изучить его. На следующий день можно попробовать включить технику; если животное испугается, выключить и повторить попытку через час.

Ранее Сиротина предупреждала, что привычка кошек спать на батарее может закончиться ожогами, особенно у лысых пород.