Орнитолог Мария Боровская объяснила, чем кормить птиц зимой

Орнитолог Боровская: хлеб может вызвать у птиц закупорку зоба и микозы

Семечки, несоленые орехи и жир помогут пернатым пережить морозы, а остатки со стола могут навредить. О правилах подкормки рассказала ветеринар-орнитолог Мария Боровская, сообщает infox.ru .

Для подкормки подходят семечки подсолнечника, измельченные орехи без соли и приправ, гречка, овсяные хлопья, сушеные насекомые и мучные черви. Дроздам и свиристелям можно дать нарезанные яблоки и груши без косточек.

В морозы птицам нужна калорийная пища: несоленое сало, куриный жир или жировые шары с семенами и хлопьями. Маргарин использовать нельзя.

Боровская предостерегла от хлеба, особенно мокрого и заплесневелого. Не подходят соленые, копченые, сладкие и приправленные продукты, шоколад, молоко, сырой картофель, лук и авокадо. Влажные каши и вареная пища быстро замерзают и портятся.

Кормушку нужно мыть минимум раз в неделю, в сырую погоду — чаще. Мокрые и заплесневелые остатки следует убирать. Место должно быть защищено от ветра, рядом с кустами или деревьями для укрытия. Подкормка у окон без наклеек опасна столкновениями со стеклом.

Особенно важна помощь в сильные морозы и при глубоком снеге. Корм лучше давать небольшими порциями, а с потеплением сокращать подкормку: постоянное летнее кормление может нарушить поведение и размножение птиц.