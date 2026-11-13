Хозяевам рассказали, каким собакам нужна зимняя одежда

Не только миниатюрные, но и крупные гладкошерстные собаки мерзнут без дополнительного утепления. Потребность в одежде зависит прежде всего от наличия густого подшерстка, сообщает Ura.ru .

Тойтерьеры, йоркширские терьеры и карликовые пудели могут дрожать уже при плюсовой температуре. Доберманы, доги, боксеры, бульдоги, таксы и борзые тоже плохо удерживают тепло. В сильный мороз их прогулки стоит сократить. Если собака поджимает лапы и прячется за хозяина, нужно возвращаться домой.

Сенбернаров, хаски, лаек, чау-чау, тибетских мастифов и кавказских овчарок защищает плотная двухслойная шерсть. Утепление им не требуется, но обувь поможет уберечь подушечки лап от реагентов и острых льдинок. После прогулки лапы нужно промыть теплой водой и вытереть насухо.

В холода собаки тратят больше энергии на обогрев. Ветеринары советуют повысить калорийность рациона, а при кормлении сухим кормом — немного увеличить порцию. Домашним кошкам меню обычно не меняют, активным уличным животным может потребоваться больше калорий.

Дрожь, внезапная апатия, отказ от еды, замедленное дыхание и нарушение координации могут указывать на переохлаждение. При появлении даже одного такого признака питомца нужно срочно показать ветеринару.