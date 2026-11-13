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    Ветеринар Шеляков рассказал, как помочь кошке с деменцией

    Врач Шеляков: эффективность ноотропных препаратов для животных не доказана

    Пожилые кошки могут столкнуться с деменцией, но лечения, способного остановить или обратить возрастные изменения, нет. Питомцам в таком состоянии нужны дополнительное внимание и забота, передает «Вечерняя Москва».

    Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил, что с возрастом у кошек, как и у людей, снижается активность нейронов. При этом нетипичное поведение животного может указывать не только на деменцию, но и на другие заболевания.

    Врач рекомендовал при любых необычных изменениях состояния показать питомца ветеринару и пройти обследование. Это поможет подтвердить или исключить опасные патологии, в том числе деменцию.

    По словам Шелякова, на рынке есть ноотропные препараты для животных, которые улучшают проводимость импульсов в центральной нервной системе. Однако их эффективность не доказана: они помогают не всем питомцам.

    «В таком состоянии питомцу требуются любовь, ласка и забота, поэтому стоит проводить с ним много времени, чтобы он не чувствовал себя потерянным и забытым», — посоветовал Шеляков.

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