Ветеринар Шеляков рассказал, как помочь кошке с деменцией

Пожилые кошки могут столкнуться с деменцией, но лечения, способного остановить или обратить возрастные изменения, нет. Питомцам в таком состоянии нужны дополнительное внимание и забота, передает «Вечерняя Москва» .

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил, что с возрастом у кошек, как и у людей, снижается активность нейронов. При этом нетипичное поведение животного может указывать не только на деменцию, но и на другие заболевания.

Врач рекомендовал при любых необычных изменениях состояния показать питомца ветеринару и пройти обследование. Это поможет подтвердить или исключить опасные патологии, в том числе деменцию.

По словам Шелякова, на рынке есть ноотропные препараты для животных, которые улучшают проводимость импульсов в центральной нервной системе. Однако их эффективность не доказана: они помогают не всем питомцам.

«В таком состоянии питомцу требуются любовь, ласка и забота, поэтому стоит проводить с ним много времени, чтобы он не чувствовал себя потерянным и забытым», — посоветовал Шеляков.