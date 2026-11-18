Сиамские кошки, ориенталы и мейн-куны чаще других пород страдают пикацизмом — расстройством пищевого поведения, при котором животные глотают несъедобные предметы. Об этом URA.RU рассказала хирург, кандидат ветеринарных наук Мария Шелехова.

По словам эксперта, причинами такого поведения ученые называют генетическую предрасположенность, раннее отлучение котенка от матери, скуку или стресс. При этом на практике на операционный стол из-за проглоченных предметов чаще всего попадают активные котята до года любой породы.

Заподозрить проблему можно по вялости, рвоте и отказу питомца от пищи. При подозрении на инородное тело ветеринары проводят обследования, включая рентген и эндоскопию, а при необходимости выполняют операцию. Шелехова подчеркнула, что самолечение и затягивание визита к врачу могут стоить питомцу жизни.