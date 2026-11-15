Россиянам посоветовали регулярно очищать теплицу от снега

Снежная нагрузка может деформировать дачную теплицу, особенно после оттепелей и мокрых снегопадов. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова рассказала о подготовке конструкции к зиме, сообщает RT .

Перед снегопадами нужно осмотреть дуги, перекладины, соединения и крепления к основанию. На металле не должно быть сильной коррозии, трещин и изгибов. Ослабленные болты и саморезы следует затянуть, листы поликарбоната должны плотно прилегать к каркасу.

Чихринова пояснила, что плохо закрепленная или неровно установленная теплица может сместиться под снегом. Усиление требуется конструкциям с тонким каркасом, редкими дугами, недостатком перемычек, прогибами или расшатанными соединениями.

Деревянные или металлические подпорки ставят под коньком и продольными элементами. Стойки должны опираться на твердое ровное основание, например широкие доски или плитки, и не проваливаться в грунт.

Для уборки снега подойдут мягкая телескопическая щетка и пластиковый инструмент с гладким краем. Крышу следует очищать с земли, не опираясь на поликарбонат. Металлические лопаты и острые скребки могут повредить покрытие. Сбивать примерзший снег и лед ударами изнутри нельзя.