В АТЭР призвали не ждать распродаж в торговых центрах в «черную пятницу»

Масштабные распродажи по случаю «черной пятницы» в российских торговых центрах маловероятны. Рост продаж и скидки, как обычно, ожидаются ближе к Новому году. Об этом заявил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Павел Люлин в беседе с ТАСС .

«Я думаю, что будут локальные распродажи. Не думаю, что они будут массовыми. „Черная пятница“ — не совсем праздник торговых центров», — сказал эксперт.

По его словам, торговые центры традиционно приурочивают распродажи к гендерным праздникам или к периоду back to school в августе. Что касается «черных пятниц», то это, скорее, история про онлайн-покупки.

Однако подъем продаж все-таки состоится — перед Новым годом. Обычно распродажи в новогодние дни прибавляют около 20% к трафику по сравнению со средним периодом в году.

Ранее опрос показал, что почти треть петербуржцев не планирует участвовать в «черной пятнице».