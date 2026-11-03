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    Генпрокуратура добилась снижения частоты полетов из Шереметьево после жалоб

    Фото: РИА «Новости»

    Генпрокуратура добилась уменьшения частоты полетов из аэропорта Шереметьево над микрорайоном Сходня после многочисленных жалоб местных жителей на шум от самолетов. Об этом сообщила пресс-служба ГП России.

    «На контроле генерального прокурора России Александра Гуцана находились обращения жителей микрорайона Сходня, связанные с повышенным уровнем авиашума в районе аэродрома Шереметьево», — заявили в ведомстве.

    Благодаря вмешательству надзорного органа, а также совместной работе Минтранса России, Росавиации и АО «Международный аэропорт Шереметьево», утвержден новый маршрут вылета с взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево, который не предусматривает пролет воздушных судов над плотно заселенным сектором Сходни. Изменения начнут действовать с 26 ноября 2026 года.

    Ранее авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов Андрей Патраков допустил задержку запуска самолетов МС-21 после 2027 года.

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