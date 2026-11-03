Генпрокуратура добилась снижения частоты полетов из Шереметьево после жалоб
Генпрокуратура добилась уменьшения частоты полетов из аэропорта Шереметьево над микрорайоном Сходня после многочисленных жалоб местных жителей на шум от самолетов. Об этом сообщила пресс-служба ГП России.
«На контроле генерального прокурора России Александра Гуцана находились обращения жителей микрорайона Сходня, связанные с повышенным уровнем авиашума в районе аэродрома Шереметьево», — заявили в ведомстве.
Благодаря вмешательству надзорного органа, а также совместной работе Минтранса России, Росавиации и АО «Международный аэропорт Шереметьево», утвержден новый маршрут вылета с взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево, который не предусматривает пролет воздушных судов над плотно заселенным сектором Сходни. Изменения начнут действовать с 26 ноября 2026 года.
Ранее авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов Андрей Патраков допустил задержку запуска самолетов МС-21 после 2027 года.