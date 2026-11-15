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    Россиянам посоветовали проверять вакансии на сайтах работодателей

    Заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская рекомендовала соискателям сверять предложения о работе с официальными ресурсами компаний, сообщает ТАСС.

    Пожарская пояснила, что корпоративный сайт позволяет проверить источник вакансии и убедиться в достоверности предложения. На размещенные там объявления можно откликаться.

    Дополнительно эксперт посоветовала использовать профильные площадки с отзывами о работодателях. По ее словам, такие сервисы тщательно модерируют информацию и несут ответственность за достоверность данных.

    Для подтверждения надежности организаций площадки используют специальные маркеры, галочки и значки. Эти отметки помогают соискателям проверять потенциальных работодателей, пишет «Взгляд».

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