Собственник квартиры площадью более 1,2 тыс. кв. метров в Москве заплатит самый большой налог за жилье в 2026 году

Собственник квартиры площадью более 1,2 тысячи квадратных метров в Коробейниковом переулке в Хамовниках заплатит самый большой налог за жилье в Москве в 2026 году — 25,4 миллиона рублей за 2025 год. Об этом пишет РИА Недвижимость .

Квартира в премиальном жилом комплексе Crystal House была приобретена у юридического лица в 2018 году. С того времени налог на имущество увеличивался каждый год.

На втором месте по сумме налога за 2025 год находится квартира чуть более чем на тысячу квадратных метров в доходном доме А. Я. Рекка на Пречистенке, 13 с кадастровой стоимостью 1,1 миллиарда рублей.

Третью позицию по сумме налога занимает квартира площадью 607,9 квадратного метра в клубном доме Astris на улице Косыгина, 21 в Раменках. Собственника ждет налоговое уведомление на 19,7 миллиона рублей.

Управляющий партнер юридической компании Consul Group Сергей Пивоварчик рассказал, что на квартиры с кадастровой стоимостью от 100 до 300 миллионов рублей в Москве приходится 6% сбора налога с жилых объектов. А доля сбора с квартир с кадастровой стоимостью от 300 миллионов рублей — всего 3,6%.