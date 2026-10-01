Юрист Поздняков напомнил дачникам о сроках уплаты имущественных налогов

Владельцам дач нужно успеть уплатить имущественные налоги за 2025 год до 1 декабря 2026 года. Это земельный налог за участок и налог на имущество физических лиц за дом или постройки. Об этом в беседе с RT напомнил главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.

Он сообщил, что сумма налога на имущество формируется на основе кадастровой стоимости и ставок местных властей. С 1 августа 2026 года уведомление от ФНС автоматически появляется в личных кабинетах на «Госуслугах» и сайте налоговой. Бумажное письмо придет только тем, у кого нет доступа к сервисам. Уведомление считается доставленным на следующий день после появления в кабинете, пишет «Москва 24».

Льготы распространяются на пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, ветеранов, Героев, а также другие категории по статье 407 Налогового кодекса. Льгота действует в отношении одного объекта каждого вида по выбору налогоплательщика.