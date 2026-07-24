Депутат Свищев напомнил, что пенсионеры могут не платить земельный налог за участки до 6 соток

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Дмитрий Свищев напомнил пенсионерам об их праве на льготу по земельному налогу. Если участок не превышает шесть соток, налог на него можно не платить. Об этом написала Общественная служба новостей .

Согласно Налоговому кодексу РФ, пенсионеры и предпенсионеры имеют право на федеральный вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров. Это означает, что налоговая база уменьшается на стоимость этих шести соток. Если участок ровно шесть соток или меньше, то земельный налог не взимается вовсе. Если участок больше, платить нужно только за площадь, превышающую шесть соток.

Льгота распространяется на один земельный участок, находящийся в собственности пенсионера или в постоянном (бессрочном) пользовании. Работающие пенсионеры также имеют право на эту льготу, факт работы не влияет на ее получение.

Кроме того, многодетные семьи с тремя и более детьми в некоторых регионах, например в Московской области, имеют право на полное освобождение от земельного налога на один участок.

Дмитрий Свищев также отметил, что с 2026 года большинство налоговых льгот для пенсионеров предоставляется в беззаявительном порядке. Налоговые органы получают информацию о статусе пенсионера от Социального фонда и самостоятельно применяют льготу. Однако если по какой-то причине льгота не была учтена, необходимо подать заявление в налоговую инспекцию. Это можно сделать через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС или в МФЦ.