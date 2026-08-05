В Подмосковье семьям с детьми доступны субсидии на жилье и налоговые льготы
Более 50 новых законов по семейной политике, запуск нацпроекта «Семья», продление до 2030 года материнского капитала. Эти и другие меры поддержки семей с детьми, включенные в народную программу «Единой России», были полностью обеспечены федеральным и региональным бюджетом. За 5 лет финансирование мер поддержки семей с детьми в Московской области увеличилось почти на 80%, а многодетных — в три раза.
В Московской области проживает более 1,2 миллиона семей с детьми. За последние пять лет число многодетных семей выросло почти на 40%.
Особое внимание в регионе уделяют семьям, где хотя бы одному родителю не исполнилось 35 лет: предоставляют социальную выплату на покупку или строительство жилья в размере 35% от расчетной стоимости. Условие — признание семьи нуждающейся в жилье: это менее 10 квадратных метров на человека. Право на первоочередное получение выплаты имеют многодетные семьи и семьи участников СВО.
Семья Тетушкиных с двумя детьми долгое время снимала квартиру в поселке Радумля Солнечногорска. Арендовать жилье стало накладно, но переезжать в другой район не хотелось: дети привыкли к местному садику и школе. В 2026 году эта история получила счастливый финал. Семья приобрела трехкомнатную квартиру с большой кухней в микрорайоне Механического завода, воспользовавшись господдержкой.
«Мы семь лет снимали здесь квартиру. Район нам очень нравился, но постоянное ощущение временного жилья давило, — рассказывает Юлия Тетушкина. — Дочка уже давно мечтала о своей комнате, а я просто хотела нормальную, просторную кухню, где можно собраться всем вместе. Когда нам одобрили выплату, мы сразу начали искать варианты именно здесь, в Радумле. Теперь у нас есть свое жилье, и это дает огромное чувство стабильности и уверенности».
Дочка Маша, ради которой во многом и затевался переезд, уже обживает новое пространство и не скрывает восторга: «У меня наконец-то своя комната! Я уже расставила все игрушки и книжки, и никто больше не мешает. Это самое крутое, что у нас случилось».
Востребована в регионе и льгота по транспортному налогу: многодетные семьи Подмосковья освобождены от его уплаты на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил. Льгота не распространяется лишь на дорогостоящие машины. Раньше она действовала, пока детям не исполнялось 18 лет; теперь ее можно получать, если старший ребенок учится очно и ему нет 23 лет.
Этой мерой пользуются уже 78 тысяч семей, и в их числе — супруги Волобуевы из Ступино, которые воспитывают троих сыновей. После рождения третьего ребенка семье присвоили статус многодетной. Они получили единовременную выплату, оформили социальные карты, 50-процентную компенсацию на ЖКУ, пользуются выплатами на школьную форму и питание, а также льготами на детские кружки и секции.
«Для нас самой приятной неожиданностью стала выплата в 300 тысяч рублей после рождения третьего ребенка. Деньги пришли быстро — мы сразу направили их на погашение ипотеки. Не менее важна льгота по транспортному налогу: я оформила ее онлайн за несколько минут через региональный портал Госуслуг. Теперь наша семья экономит около 15 тысяч рублей в год. При воспитании троих детей для бюджета важна любая сэкономленная копейка, так мы можем направлять больше средств на развитие и образование сыновей», — рассказала Мария Волобуева.
Депутат Мособлдумы от фракции «Единая Россия» Линара Самединова отмечает, что основная задача, которой руководствовалась фракция при принятии социальных законов, — расширять и перечень видов помощи, и круг получателей.
«Партия работает над созданием комфортных условий, чтобы в семьях рождалось больше детей, а молодежь стремилась создавать семьи, жить и работать в городах Подмосковья. Мы видим прямую связь: когда помощь реальна и доступна, и люди чувствуют уверенность в завтрашнем дне, тогда они принимают решение о рождении ребенка. И цифры по демографии наглядно показывают результат этой работы», — сказала Самединова.
Оформить выплаты и льготы в Подмосковье можно без лишней бюрократии — практически все популярные социальные услуги переведены в онлайн. Для оперативных вопросов работает чат-бот «Соцуслуги Подмосковья» — он помогает узнать, какие документы требуются для оформления мер поддержки и куда обратиться. Развитие цифровых сервисов также было одним из наказов жителей в народную программу «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году. В Московской области она выполнена на 98%, в этом году планируется довести выполнение программы до 100%.