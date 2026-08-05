05 августа 2026 16:53 В Подмосковье семьям с детьми доступны субсидии на жилье и налоговые льготы Подмосковье

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Более 50 новых законов по семейной политике, запуск нацпроекта «Семья», продление до 2030 года материнского капитала. Эти и другие меры поддержки семей с детьми, включенные в народную программу «Единой России», были полностью обеспечены федеральным и региональным бюджетом. За 5 лет финансирование мер поддержки семей с детьми в Московской области увеличилось почти на 80%, а многодетных — в три раза.

В Московской области проживает более 1,2 миллиона семей с детьми. За последние пять лет число многодетных семей выросло почти на 40%. Особое внимание в регионе уделяют семьям, где хотя бы одному родителю не исполнилось 35 лет: предоставляют социальную выплату на покупку или строительство жилья в размере 35% от расчетной стоимости. Условие — признание семьи нуждающейся в жилье: это менее 10 квадратных метров на человека. Право на первоочередное получение выплаты имеют многодетные семьи и семьи участников СВО. Семья Тетушкиных с двумя детьми долгое время снимала квартиру в поселке Радумля Солнечногорска. Арендовать жилье стало накладно, но переезжать в другой район не хотелось: дети привыкли к местному садику и школе. В 2026 году эта история получила счастливый финал. Семья приобрела трехкомнатную квартиру с большой кухней в микрорайоне Механического завода, воспользовавшись господдержкой. «Мы семь лет снимали здесь квартиру. Район нам очень нравился, но постоянное ощущение временного жилья давило, — рассказывает Юлия Тетушкина. — Дочка уже давно мечтала о своей комнате, а я просто хотела нормальную, просторную кухню, где можно собраться всем вместе. Когда нам одобрили выплату, мы сразу начали искать варианты именно здесь, в Радумле. Теперь у нас есть свое жилье, и это дает огромное чувство стабильности и уверенности».

Дочка Маша, ради которой во многом и затевался переезд, уже обживает новое пространство и не скрывает восторга: «У меня наконец-то своя комната! Я уже расставила все игрушки и книжки, и никто больше не мешает. Это самое крутое, что у нас случилось». Востребована в регионе и льгота по транспортному налогу: многодетные семьи Подмосковья освобождены от его уплаты на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил. Льгота не распространяется лишь на дорогостоящие машины. Раньше она действовала, пока детям не исполнялось 18 лет; теперь ее можно получать, если старший ребенок учится очно и ему нет 23 лет. Этой мерой пользуются уже 78 тысяч семей, и в их числе — супруги Волобуевы из Ступино, которые воспитывают троих сыновей. После рождения третьего ребенка семье присвоили статус многодетной. Они получили единовременную выплату, оформили социальные карты, 50-процентную компенсацию на ЖКУ, пользуются выплатами на школьную форму и питание, а также льготами на детские кружки и секции.