Руководителя фирмы в Петербурге обвинили в уклонении от уплаты налогов на 65 млн рублей

В Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации. Женщину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 65 млн рублей, пишет Neva.Today .

По версии следствия, с 2019 по 2021 год директор фирмы подавала в налоговую декларации с ложными сведениями о вычетах НДС. В результате федеральный бюджет недополучил более 65 млн рублей, передает ГСУ СК РФ по городу.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ. В ходе расследования обвиняемая добровольно возместила 1 млн рублей. Для обеспечения компенсации оставшегося ущерба на имущество организации наложен арест. Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.