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    Россиянам назвали выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

    В 2027 году отпуск выгоднее брать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре. В каждом из этих месяцев по 22 рабочих дня, уточнила директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, сообщает RT.

    Санина пояснила, что отпускные рассчитывают исходя из среднего дневного заработка. В месяцах с большим числом рабочих дней стоимость одного рабочего дня ниже, поэтому отпуск меньше сказывается на доходе. Наименее выгодны январь с 15 рабочими днями, февраль и май с 19 днями, а также ноябрь с 20 днями.

    Если важнее продлить отдых, эксперт советует присоединять отпуск к праздникам. Пять дней отпуска с 11 по 15 января дадут 17 дней отдыха подряд, но такой вариант невыгоден финансово. Три дня с 24 по 26 февраля позволят отдохнуть восемь дней, а четыре дня с 9 по 12 марта — девять.

    Самый продолжительный отдых с использованием четырех дней отпуска получится на майские праздники: он составит десять дней подряд. Всего в 2027 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней, добавила Санина.

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