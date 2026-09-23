АвтоВАЗ спрогнозировал снижение объемов экспорта в 2026 году
АвтоВАЗ прогнозирует снижение объемов экспорта по итогам 2026 года. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов, сообщил ТАСС.
По его словам, нынешний курс рубля делает поставки за границу менее выгодными. Соколов привел расчеты: при 85 рублях за доллар экспортный рынок для компании проседает почти до нуля, а при 78 рублях — «умирает». При этом большую часть года курс держался ниже 78.
«Говорить о каких-то феерических результатах экспорта в этом году просто не приходится», — отметил он.
Соколов также указал на инерцию заказов и осторожность партнеров из-за колебаний рубля к доллару и юаню. Он добавил, что по экспорту компания уже не догонит темп 2025 года.
Ранее Россия начала поставлять легковые автомобили в Оман. Также российский автопром, в том числе спецавтотранспорт и авиатехнику, закупают Ливия, Алжир, Лаос и другие государства.