АвтоВАЗ спрогнозировал снижение объемов экспорта в 2026 году

АвтоВАЗ прогнозирует снижение объемов экспорта по итогам 2026 года. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов, сообщил ТАСС .

По его словам, нынешний курс рубля делает поставки за границу менее выгодными. Соколов привел расчеты: при 85 рублях за доллар экспортный рынок для компании проседает почти до нуля, а при 78 рублях — «умирает». При этом большую часть года курс держался ниже 78.

«Говорить о каких-то феерических результатах экспорта в этом году просто не приходится», — отметил он.

Соколов также указал на инерцию заказов и осторожность партнеров из-за колебаний рубля к доллару и юаню. Он добавил, что по экспорту компания уже не догонит темп 2025 года.

Ранее Россия начала поставлять легковые автомобили в Оман. Также российский автопром, в том числе спецавтотранспорт и авиатехнику, закупают Ливия, Алжир, Лаос и другие государства.