16 сентября 2026 17:25 Купил сейчас — расплатился потом. Почему ЦБ взялся за рассрочку на жилье Риелтор Перескокова предупредила о рисках рассрочки на квартиры Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Рассрочку при покупке квартир в новостройках могут ограничить тремя годами после ввода дома в эксплуатацию. Банк России также предложил передавать сведения о таких обязательствах в бюро кредитных историй, проводить расчеты через специальный банковский счет и закрепить жилье за покупателем с сохранением залога у застройщика. Зачем понадобилось регулирование популярного инструмента продаж и что оно изменит для покупателей и девелоперов, разобрался 360.ru.

Рассрочку хотя приблизить к ипотеке Банк России предложил дополнительно урегулировать рассрочку, которую застройщики предоставляют покупателям квартир по договорам долевого участия. Инициатива вошла в проект Основных направлений развития финансового рынка России на 2027 год и период 2028–2029 годов, одобренный советом директоров регулятора. ЦБ объяснил необходимость изменений тем, что рассрочка во многом похожа на ипотеку, но при ее широком распространении долговая нагрузка граждан может оставаться скрытой, а уровень защиты покупателей — уступать тому, который действует на рынке потребительского кредитования. Регулятор предложил ограничить максимальный срок рассрочки тремя годами после ввода дома в эксплуатацию. После сдачи объекта квартиру должны оформить в собственность покупателя, но до полной оплаты она останется в залоге у застройщика. Платежи предложили проводить через специальный счет в банке, который предоставил проектное финансирование.

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Кроме того, ЦБ хочет ограничить ответственность покупателя при систематической просрочке: ее максимальный размер должен составить 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Информацию о рассрочке планируют передавать в бюро кредитных историй.

Это пока именно предложения, а не вступившие в силу правила. Сам документ имеет статус проекта, причем Банк России принимает комментарии к нему до 9 октября. Еще в феврале руководитель службы по защите прав потребителей, член совета директоров Банка России Михаил Мамута в интервью «Известиям» называл рассрочку на недвижимость главной проблемой в этой сфере. По его словам, инструмент получил распространение из-за дорогой ипотеки. «Она популярна из-за высоких ставок по ипотеке — у некоторых застройщиков до 30–40% квартир продаются в рассрочку», — отмечал он.

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Рассрочки хотят прописать в законе

При этом идея регулирования появилась не только в сентябрьском документе ЦБ. В проекте федерального закона о рассрочках при долевом строительстве уже прописан отдельный набор правил для таких сделок. В частности, договор с рассрочкой предлагается заключать исключительно в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью. В нем потребуется указывать количество, размер и сроки платежей. Покупателю предлагают гарантировать право полностью или частично погасить рассрочку досрочно. При этом частичная досрочная выплата не потребует переоформлять договор: деньги зачтут в счет последних платежей. Отдельные правила предусмотрены на случай систематической просрочки. Таковой проект считает нарушение срока платежа более трех раз за 12 месяцев либо задержку платежа более чем на два месяца.

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После этого застройщик сможет потребовать выплатить весь остаток долга досрочно, но должен предоставить покупателю не менее 30 календарных дней. Вместо пени договор сможет предусматривать проценты на просроченную задолженность, но не более 20% годовых.

Мамута ранее объяснял, что действующие договоры могут предусматривать гораздо более жесткие последствия просрочки после ввода дома в эксплуатацию. «Мы предлагаем ограничить штраф — не более 20% годовых от суммы просрочки, а не от всей задолженности», — говорил представитель ЦБ. Сам законопроект предусматривает вступление этих норм в силу с 1 сентября 2027 года и в основном распространяет их на ДДУ, заключенные начиная с этой даты.

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Интересно Как рассрочка из нишевого продукта стала массовой Масштаб инструмента показывает совместное исследование Аналитического центра ДОМ.РФ, Единого ресурса застройщиков и рейтингового агентства НКР, опубликованное 15 апреля 2026 года. Авторы оценивали рассрочку не по числу таких сделок, а по сумме, которую покупателям еще предстояло выплатить по заключенным ДДУ. По этой методике средняя доля портфеля рассрочки выросла с 7,4% в 2022 году до 16,1% — в 2025-м. В денежном выражении он увеличился почти в пять раз — примерно с 300 миллиардов рублей до 1,3–1,4 триллиона. Исследователи связали рост с ужесточением денежно-кредитных условий и изменением программ господдержки. После завершения массовой льготной ипотеки летом 2024 года рассрочка стала одним из способов поддержать продажи новостроек. К моменту исследования опыт таких продаж имели 91% опрошенных застройщиков. Почти у 40% из них на рассрочку приходилось от 25% до 75% сделок, а типичный первоначальный взнос составлял около 30%. Среди потенциальных покупателей о рассрочке слышали 53%, воспользоваться ею были готовы 38%. В опросе девелоперов 37% предусматривали рассрочку от шести месяцев до года, 24% — от года до двух, 8% — от двух до трех лет. Срок более трех лет указали только 2% опрошенных застройщиков.

Рассрочка сейчас, ипотека потом Одна из моделей поведения покупателя — внести часть стоимости квартиры в рассрочку, а оставшийся долг позднее закрыть ипотекой. Однако рассчитывать на будущий банковский кредит как на гарантированный источник последнего платежа рискованно, объяснила 360.ru эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. «Банк не обязан через год, два или три одобрить человеку ипотеку. За это время может измениться доход, долговая нагрузка, семейное положение. Поэтому рассматривать рассрочку как гарантированный мостик к ипотеке нельзя», — отметила она. Высокие ставки по ипотеке, по словам эксперта, стали одной из причин популярности рассрочек: покупатель может зафиксировать стоимость объекта и распределить платежи во времени. Но отсутствие кредитного процента само по себе еще не означает, что такой способ покупки окажется дешевле.

Нужно смотреть на стоимость самой квартиры. Застройщик может заложить стоимость рассрочки в цену объекта. Наталья Перескокова

Проблема пересекается с одним из ключевых аргументов ЦБ. Регулятор опасается, что обязательства по рассрочкам могут скрывать реальную долговую нагрузку человека. В законопроекте поэтому предусмотрено, что уполномоченный банк станет источником формирования кредитной истории покупателя и будет передавать сведения о рассрочке в БКИ. Это означает, что после появления рассрочек в кредитных историях банку будет проще учитывать такое обязательство при оценке долговой нагрузки человека, который впоследствии обращается за кредитом. Сам законопроект прямо включает среднемесячные платежи по рассрочке в сведения кредитной истории. Для девелопера рассрочка помогает сохранить продажи в ситуации, когда покупателю недоступна дорогая ипотека. Но есть обратная сторона: деньги поступают на эскроу постепенно, поэтому проект получает меньше средств для покрытия проектного финансирования. «По сути, вместо кредита используется рассрочка с обеспечением ипотекой», — так Мамута описывал сложившуюся модель еще в феврале.

Интересно По данным Аналитического центра ДОМ.РФ, в августе 2026 года застройщики продали 1,8 миллиона квадратных метров жилья — на 16% меньше, чем годом ранее. В июле снижение составляло 6%. В строительство за месяц поступило 357 миллиардов рублей — также на 16% меньше прошлогоднего показателя. Почти весь спад пришелся на крупнейшие региональные рынки. За январь–август в стране реализовали 14,6 миллиона квадратных метров новостроек — на 2% больше, чем годом ранее. Однако прирост обеспечили скачки спроса в январе и июне: без этих месяцев продажи отставали от прошлогодних на 10%. На фоне охлаждения спроса соотношение распроданности и строительной готовности снизилось с 73% в начале года до 68% к 1 сентября. Срок продажи оставшегося строящегося жилья вырос с 3,1 до 3,2 года.

Фото: Медиасток.рф

Что изменится для покупателей По мнению Перескоковой, трехлетний предел скорее изменит структуру спроса на рассрочку, чем приведет к его резкому исчезновению. «Для части покупателей рассрочка останется удобным инструментом, а часть просто не сможет уложиться в такой срок. Поэтому я бы говорила скорее об изменении структуры спроса, чем о его обвале», — объяснила эксперт. Застройщикам в таком случае придется активнее использовать другие способы стимулирования продаж. Для покупателя же главным остается вопрос, из каких средств он погасит задолженность. «Человек должен еще на входе понимать, откуда возьмет деньги на последний платеж. Если весь расчет строится только на том, что через несколько лет ему обязательно дадут ипотеку, это рискованная стратегия», — подчеркнула Перескокова.

Интересно По Индексу цен ДОМ.РФ, в августе новостройки подорожали на 0,6% к июлю и на 10,7% к августу прошлого года. С начала 2026 года рост составил 4,9%. Быстрее всего с начала года дорожали однокомнатные квартиры — на 5,3%. Двухкомнатные прибавили 4,7%, трехкомнатные — 3,8%. В типовом и комфорт-классе цены выросли на 5%, в бизнес- и элитном сегментах — на 4,3%.