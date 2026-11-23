Соцфонд: в 2027 году 43 миллиона россиян будут получать разные виды пенсий

В России в следующем году число получателей различных пенсионных выплат составит 43 миллиона человека. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель Социального фонда Сергей Чирков.

«Пенсии в 2027 году будут получать 43 миллиона человек», — сказал он.

Чирков добавил, что речь идет о россиянах, получающих пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца, а также социальные пенсионные выплаты. В статистике учли не только граждан России, но и новых регионов страны.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что россияне, получающие пенсию с 1 по 10 число каждого месяца, в декабре получат сразу две выплаты. Парламентарий посоветовал согражданам распределить эти деньги с учетом январских расходов.