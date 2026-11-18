Длинные январские выходные в честь Нового года традиционно смещают график выплат пенсий и пособий. Кому в конце 2026 года придет двойная «зарплата», выяснил 360.ru.

Кому придут двойные выплаты Две выплаты — за декабрь 2026 года и за январь 2027 года — получат те россияне, которым всегда зачисляют их в период с первого по 10-е число.

Интересно В январе 2027-го в честь Нового года россияне будут отдыхать 11 дней подряд — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. В этот период не будут работать государственные службы, которые начисляют различные выплаты, в том числе пособия и пенсии. Они сделают это заранее.

Правило коснется не только льготников и пенсионеров, но и работающих граждан, которые получают зарплату в указанные числа. Что будет с детскими выплатами за январь 2026 года Обычно детские пособия перечисляют родителям третьего числа каждого месяца, поэтому их выплату за январь 2027 года тоже перенесут на конец декабря. Если же по каким-либо причинам дата выплат не входит в указанный период, то их получат по графику.

Фото: Медиасток.рф

Когда перечислят деньги Пенсия и выплата за декабрь 2026 года придет по графику — в период с 1 по 10 декабря. Вторая выплата, уже за январь 2027 года, поступит в последних числах декабря. Учитывая, что 26 и 27 декабря — выходные дни, суббота и воскресенье, а первый день отдыха 31 декабря придется на четверг, выплату принесут почтальоном или перечислят на банковский счет в период с понедельника по среду, 28–30 декабря включительно. Что делать, чтобы пришла вторая пенсия Особенность этого начисления заключается в том, что никаких заявлений на вторую выплату подавать не нужно: она придет автоматически.

Интересно Эту пенсию не стоит считать тринадцатой в году: ее перечислят за январь 2027 года. Россиянам следует распределить свои траты таким образом, чтобы им хватило средств до следующей выплаты, которая произойдет в период с 1 по 10 февраля.

Еще одна особенность начисления — пенсия придет повышенной, если в декабре 2026 года пенсионеру исполнится 80 лет. Все остальные получат январскую выплату без изменений, так как плановая индексация начнется только с февраля 2027-го.

Интересно В феврале будущего года пенсионерам повысят ежемесячные выплаты на 6,8% — это предварительный прогноз про уровню фактической инфляции за 2026 год. Вторая индексация последует с 1 апреля того же года — еще на 3,3%.

Фото: Медиасток.рф