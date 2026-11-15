Психолог Шпагина объяснила, почему выходные без телефона не снимают усталость

Цифровую усталость вызывает не столько время у экрана, сколько постоянная готовность отвечать на сообщения. Короткого отказа от гаджетов может не хватить для восстановления, сообщает RT .

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина объяснила: уведомления заставляют мозг постоянно переключаться, оценивать информацию и реагировать. Даже решение отложить ответ требует энергии, а за день таких запросов накапливаются сотни.

«Два дня без телефона не компенсируют месяцы хронического перенапряжения», — подчеркнула психолог.

Возвращение к прежнему режиму в понедельник лишь откладывает решение проблемы. При этом резкий отказ от связи может вызвать тревогу из-за потери привычного ощущения контроля и стать дополнительным стрессом.

Шпагина посоветовала отключить необязательные уведомления и каждый день выделять время без экрана, например после пробуждения и перед сном. Отдохнуть помогают прогулки, бумажные книги и приготовление еды — занятия, которые не требуют немедленной реакции.

«Маленькие паузы каждый день работают лучше, чем одна большая, но редкая», — заключила эксперт.