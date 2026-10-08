Психолог Ковалева объяснила, когда уединение превращается в изоляцию

Отдых без компании помогает восстановиться, но постоянное избегание контактов — повод насторожиться. Психолог Виктория Ковалева рассказала, как отличить потребность в личном пространстве от изоляции, сообщает КомсаNews .

Рабочие задачи, переписки и поток информации утомляют. По словам Ковалевой, желание побыть одному не обязательно указывает на проблемы в общении: иногда человеку нужна пауза без чужих ожиданий.

Поход в кино, музей или ресторан без компании, как и прогулка в одиночку, помогает переключиться на собственные потребности. Такой отдых называют солодейтингом. Он дает возможность понять свои желания и причины дискомфорта.

Главный ориентир — состояние после уединения. Если человек снова хочет встречаться с друзьями, знакомиться и строить отношения, ему просто требовалось личное пространство. Если он избегает любых контактов и убеждает себя, что ему никто не нужен, это повод насторожиться.

Ковалева пояснила, что за демонстрацией независимости иногда скрывается страх разочарований, конфликтов или эмоциональной близости.

«Самостоятельность не должна превращаться в отказ от отношений. Человеку может быть хорошо одному, и при этом он способен впускать в жизнь других людей, делиться переживаниями и принимать поддержку», — подчеркнула психолог.