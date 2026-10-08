360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Психолог Ковалева объяснила, когда уединение превращается в изоляцию

    Психолог Ковалева: отказ от отношений может скрывать страх близости

    Отдых без компании помогает восстановиться, но постоянное избегание контактов — повод насторожиться. Психолог Виктория Ковалева рассказала, как отличить потребность в личном пространстве от изоляции, сообщает КомсаNews.

    Рабочие задачи, переписки и поток информации утомляют. По словам Ковалевой, желание побыть одному не обязательно указывает на проблемы в общении: иногда человеку нужна пауза без чужих ожиданий.

    Поход в кино, музей или ресторан без компании, как и прогулка в одиночку, помогает переключиться на собственные потребности. Такой отдых называют солодейтингом. Он дает возможность понять свои желания и причины дискомфорта.

    Главный ориентир — состояние после уединения. Если человек снова хочет встречаться с друзьями, знакомиться и строить отношения, ему просто требовалось личное пространство. Если он избегает любых контактов и убеждает себя, что ему никто не нужен, это повод насторожиться.

    Ковалева пояснила, что за демонстрацией независимости иногда скрывается страх разочарований, конфликтов или эмоциональной близости.

    «Самостоятельность не должна превращаться в отказ от отношений. Человеку может быть хорошо одному, и при этом он способен впускать в жизнь других людей, делиться переживаниями и принимать поддержку», — подчеркнула психолог.

    Читайте также

    Фейк: АЗС запретили отказывать автомобилистам в продаже бензина в канистры

    В цифровой профиль россиянина добавили данные об авто и банкротстве

    Средние зарплаты курьеров выросли почти на 39%

    Стало известно, когда россиян ждет короткая рабочая неделя

    В двух городах Пермского края ввели режим «Ковер»

    Россиянам назвали топ направлений для отдыха с детьми на осенних каникулах

    Зоопсихолог назвала необычный первый симптом болезни у кошек

    В Чите выпал снег в сентябре впервые за 27 лет

    В МВД назвали простой способ не стать жертвой телефонных мошенников

    Россиянам рассказали, что делать в случае получения мошенниками данных от сервиса банка

    Один из главных киллеров 90-х Саша Солдат попал на видео в Подмосковье

    Изображение сегенерировано нейросетью

    Миронов предложил вернуть систему сдачи макулатуры и пластика в России