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    Психолог Гайнулина объяснила, как успокоить ребенка во время истерики

    Психолог Гайнулина: взрослым важно сохранять спокойствие при истерике у детей

    Во время детской истерики родителям сначала нужно успокоиться самим, а затем помочь ребенку справиться с эмоциями. Семейный психолог Оксана Гайнулина объяснила, как действовать на разных этапах истерики, сообщает aif.ru.

    По словам Гайнулиной, истерики часто начинаются примерно в три года и сами по себе не говорят об ошибках в воспитании. Ребенок осознает собственные желания, но еще не умеет управлять сильными эмоциями.

    Психолог выделяет два этапа истерики. Сначала ребенок злится, кричит и может бить ногами. В этот момент взрослому стоит убрать его из шумного места, позаботиться о безопасности и оставаться рядом. Если причиной стал отказ купить игрушку или включить мультфильм, менять решение ради прекращения крика не нужно.

    Когда злость сменится плачем, ребенку потребуются утешение и чувство безопасности. Гайнулина советует обнять его, назвать переживания простыми словами, предложить воды и дать время успокоиться. Кричать в ответ, стыдить ребенка, пытаться убедить его доводами или оставлять одного в этот момент не следует, пишет RT.

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